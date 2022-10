Flucht vor Kontrolle: Schlepper rammt Polizeiauto

Weitere Festnahme

In einem weiteren Fall von Schlepperei sitzt ein 42-Jähriger, der einen Transport von der Slowakei nach Österreich durchgeführt haben soll, in der Justizanstalt Korneuburg in Haft. Der Syrer wurde bei einer Einreisekontrolle Sonntagfrüh in Hohenau a.d. March (Bezirk Gänserndorf) festgenommen. Im Fahrzeug befanden sich vier Landsmänner im Alter von 18 bis 27 Jahren, die laut ihren Aussagen 800 Euro pro Person für die Schleppung bezahlen. Sie beantragten Asyl. Der 42-jährige Verdächtige war nicht geständig.