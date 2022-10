Navi führte Wähler in Linz zur falschen Adresse

Hingefunden haben am Schluss alle, doch in der Linzer SolarCity gab’s am Wahlsonntag ein kleines Problem für manche, ihre Stimme abzugeben. Denn das Wahllokal in der Heliosallee war in einem neuen Kindergarten untergebracht, und der Eintrag auf „Google Maps“ war falsch. Wer am Handy suchte, wurde etwas entfernt auf einen Parkplatz gelotst und laut „Heute“ sollen auch mehrere Personen verwirrt von Wohnblock zu Wohnblock gezogen sein.