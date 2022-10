Radiosender FM4 will kein „junges Ö3“ werden

„Anschlag auf die gesamte Kunst- und Kulturszene des Landes“

Es folgte ein öffentlicher Aufschrei: Ein von zahlreichen Größen der Kunst- und Kulturszene unterzeichneter Offener Brief an ORF-Generaldirektor Roland Weißmann und Thurnher forderte ein klares Bekenntnis zum Fortbestand von FM4. Das Ansinnen von Thurnher, aus FM4 eine Art „Ö3 für Junge“ und aus dem Kultursender Ö1 eine Art „CNN Radio für Arme“ zu machen, sei „ein Anschlag auf die gesamte Kunst- und Kulturszene des Landes“, heißt es in dem Brief.