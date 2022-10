Tore auf für die erste hybride Lehrlingsmesse

Das lange Warten hat bald ein Ende. Am Montag, 17. Oktober, startet die erste hybride Lehrlingsmesse in der Innsbrucker Olympiaworld. Nicht nur bei dem Veranstalter, der Kaiser Beteiligungs AG in Kärnten, und der „Krone“, die die Messe präsentiert, ist die Freude groß. Auch die mehr als 30 Firmen sowie diverse Partner fiebern dem Startschuss schon entgegen.