Pacult wirbelte - und wird Vertrag verlängern!

14 Punkte nach der Hinrunde – so viele hatte Austria Klagenfurt im Vorjahr am Konto. Wohin das führte, weiß man: Sensationell in die Meisterrunde. Und jetzt? Hat „Violett“ drei Zähler mehr als in der Vorsaison in der Tasche! Wohin das führt? Zur Vertragsverlängerung von Peter Pacult!