Ausflug ins herbstliche Hochgebirge

Ein Stopp am Silvretta-Stausee gehört für die meisten zum Programm, weshalb auch in der Nachsaison an einem schönen Tag einiges los ist. Etwas ruhiger gelegen, aber mindestens genau so beeindruckend, ist der Kops Stausee an der Grenze zwischen Silvretta und Verwall. Um dorthin zu gelangen, geht es von der Bielerhöhe zunächst weiter bis zur Mautstelle Galtür (1725 m), welche mit dem Tagesticket passiert werden darf.