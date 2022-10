Kracher für Hard in European-League-Gruppenphase

Hard hatte am Dienstag Butel Skopje in der Qualifikation nach einem 26:21 auch im Rückspiel in der Hauptstadt Nordmazedoniens mit 25:21 besiegt und war damit erstmals in der Vereinsgeschichte in die European-League-Gruppenphase eingezogen. „Wir freuen uns sehr auf diese Herausforderung“, sagte Thomas Huemer, sportlicher Leiter der Harder.