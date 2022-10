Eine Reise durch die Fernseh- und Radio-Zeit ist die neue, mit einem Budget von rund 100.000 Euro ausgestattete Ausstellung im Francisco Carolinum - man wird von einer Audioinstallation von Fadi Dorninger empfangen, die ein Potpourri der Anfänge des Radios ist und auch die erste Radiosendung in Österreich überhaupt beinhaltet. Weiter geht’s in ein typisches Wohnzimmer der 70er-Jahre, mit psychedelischen Tapeten und einem wuchtigen Fernsehgerät, das in dieser Zeit immer mehr an Bedeutung gewann. Einen Zeitsprung weiter können sich die Besucher selbst als Moderatoren der Abendnachrichten vor dem Bluescreen versuchen - eine witzige Fotogelegenheit.