Sacher plant erstmals Kaffeehaus im Ausland

Das heimische Traditionsunternehmen will wieder wachsen: mit neuen Cafés, Pop-up-Stores und digitalen Angeboten. Mit einem Feuerwerk an Ideen will Matthias Winkler, Chef der Sacher-Gruppe, die bitteren Corona-Jahre hinter sich lassen und wieder expandieren: „Vor der Pandemie hatten wir 800 bis 850 Mitarbeiter und machten 92 bis 93 Millionen Euro Umsatz. Heute haben wir 550 Mitarbeiter und erzielen in diesem Jahr, trotz mehrerer Krisen, hoffentlich 55 bis 60 Prozent der Umsätze aus 2019.“