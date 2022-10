Sparen in den Bädern? Noch friert kein Becken zu

Bei der Kärnten Therme in Villach hofft man, bald Anlagen auf den Freiflächen aufstellen zu dürfen, schraubt vorerst auch im Kleinen herum. So werden alle Beleuchtungskörper auf LED umgerüstet, denn auch da gilt: „Nicht am Gast sparen, kein Kind soll im Becken frieren“, so Geschäftsführer Hannes Brandstätter.