Polizeiattachés: Die langen Arme des Gesetzes

Was die mittlerweile bereits verurteilte Judoka-Legende Peter Seisenbacher am eigenen Leib zu spüren bekam. Dank der Attachés in Georgien und in der Ukraine konnte der Flüchtige (im Zusammenspiel mit Zielfahndern des Bundeskriminalamtes) in Kiew ausfindig gemacht und verhaftet werden. Oder ein Wiener Großdealer, der jüngst (wie berichtet) dank der in Thailand stationierten Verbindungsbeamtin gefasst und ausgeliefert wurde.