RBS: Revanche für eine der bittersten Niederlagen

Ausgerechnet diese Niederlage ist den Fans der Salzburger besonders in Erinnerung geblieben. In der Saison 2016/17 kämpften Kapitän Andreas Ulmer und Co. um die Qualifikation für die Elite-Liga und hatten im Hinspiel auswärts ein 1:1 erreicht. Daheim lag mandank eines Treffers von Valentino Lazaro lange Zeit in Führung, doch drei Minuten vor Schluss kam Zagreb zum glücklichen Ausgleich. In der Verlängerung zerstörte Dinamo dann die Salzburger Träume von der Königsklasse und gewann mit 2:1. Diese Pleite zählt bis heute zu den bittersten in der Vereinsgeschichte der Bullen. „Wir haben gegen Dinamo fast immer gut gespielt, teilweise hoch gewonnen. Das Ausscheiden 2016 war dafür umso schmerzhafter“, erinnert sich Ulmer.