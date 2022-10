NASA-Sonde SDO registriert heftige Sonneneruption

Die NASA-Sonde „Solar Dynamics Observatory“ (SDO) hat am Sonntag die Aufnahmen einer Sonneneruption der Kategorie X - das ist die stärkste Ausbruchskategorie - aufgenommen und zur Erde gefunkt. Vom Space Weather Prediction Center (SWPC) der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) in Boulder im US-Bundesstaat Colorado wurde sie als starkes Sonnenereignis registriert.