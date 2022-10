Vielen Einkaufsstraßen wird der Geldhahn zugedreht

Unternehmen sollen profitieren

Die Stadt strukturiert ihre Fördertöpfe um. „Bisher haben wir nach dem Gießkannenprinzip gearbeitet. Jetzt entwickeln wir einzelne Quartiere gezielt weiter. Natürlich sollen hier auch Synergieeffekte entstehen“, so Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ). Zusammen mit der Wirtschaftskammer und der Wirtschaftsagentur wird die Förderung zwar um 1,4 Millionen auf 3,5 Millionen Euro erhöht, aber die Zahl der Bezieher deutlich reduziert. „Wir haben sechs Quartiere ausgewählt, auf die sich die neuen Aktivitäten in den kommenden drei bis maximal fünf Jahren konzentrieren werden“, so Wirtschaftskammer-Präsident Walter Ruck.