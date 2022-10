König Charles III. im Kilt in Schottland unterwegs

Charles und Camilla wollten in Dunfermline, das rund 30 Kilometer nordwestlich von Edinburgh liegt, auch eine mittelalterliche Kirche besuchen, in der mehrere frühere schottische Könige begraben liegen. Später sollte ein Empfang in der königlichen schottischen Residenz, dem Holyrood-Palast, mit Vertretern indischer, pakistanischer und anderer in Großbritannien lebender asiatischer Gemeinschaften stattfinden.