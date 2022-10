„Völlig inakzeptabel“: Alonso schimpft nach Aus

Ein Motorschaden kostete Fernando Alonso beim Grand Prix von Singapur am Sonntag erneut WM-Punkte. Für den Spanier war es bereits das vierte Rennen, das er in der laufenden Saison vorzeitig beenden musste. „Der Mangel an Standfestigkeit ist völlig inakzeptabel, wir haben 60 Punkte verloren“, schimpfte der 41-Jährige im Anschluss an das Rennen.