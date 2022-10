Mit Pkw in Bach gestürzt: Lenker nicht auffindbar

Ein tragischer Unfall hat sich am Sonntag in den frühen Morgenstunden im Bregenzerwald ereignet. Nach Polizeiangaben dürfte ein 42-jähriger Mann mit seinem Auto in den wegen des anhaltenden Regens Hochwasser führenden Mellenbach gestürzt sein. Die Wassermassen rissen den Pkw mit und spülten ihn anschließend in die Bregenzer Ache bis zu Parzelle Klaus in Mellau. Der Wagen wurde am Sonntagmorgen gesichtet, von dem Lenker fehlte aber jede Spur.