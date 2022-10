kronehit verlost unter Wählern Präsidentengehalt!

Selfies in Wahlkabine prinzipiell erlaubt

Irritationen in den Wahllokalen sollte es jedenfalls nicht geben - denn in der Wahlkabine sind die Wählerinnen und Wähler ja unbeobachtet und stören niemanden mit ihrem Selfie - und es ist in Österreich nicht verboten. Das in der Verfassung verankerte Wahlgeheimnis schützt den Wähler davor, dass gegen seinen Willen bekannt wird, wie er abgestimmt hat. Wenn man das allerdings selbst veröffentlicht, ist es in Ordnung. Nur den Stimmzettel eines anderen ohne dessen Zustimmung zu fotografieren und zu posten, wäre also verboten.