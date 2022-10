Hier gibt es den besten Kaffee in Kärnten

Zwei Sieger aus Kärnten

In Kärnten gibt es gleich zwei Sieger. Die Kaffeeteria Villach und das Café Craigher in Friesach setzten sich ex aequo durch. In der Kaffeeteria haben wir 100 Sitzplätze“, erzählt Martin Kribitsch, der mit Yvonne Krakolinig das Lokal leitet. „Wir rösten unsere Bohnen selbst, das macht vielleicht den Unterschied aus. Der Kaffee kommt von Ländern rund um den Äquator. Heuer haben wir eine Plantage in Äthiopien besucht, nächstes Jahr fliegen wir nach Panama. Unser Traum ist eine eigene Plantage.“