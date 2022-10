Martinigansln werden durch Teuerung zum Luxus

Wie in Teilen unserer Ausgabe berichtet, hatte vor allem Österreichs Gastronomiesprecher Mario Pulker Alarm geschlagen! Er befürchtet eine glatte Verdoppelung der Preise am Teller. Biogänse seien schier unleistbar geworden. Dem widerspricht die „Weidegans“-Obfrau Heidi Hebesberger im Interview (siehe links) allerdings heftig. Teuerungen am eigenen Hof würden zumindest ihre Mitglieder nicht weitergeben. Ein deftiger Schnatter-Rabatt also!