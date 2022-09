Nach Schießerei: Burschen stahlen wieder Autos

Teenager bereits amtsbekannt

Nur gut einen Monat ist es her, dass die Burschen im Zuge der Verfolgungsjagd mit Schussabgabe zum letzten Mal mit dem Gesetz in Konflikt kamen - und auch damals waren sie bereits wegen diverser Delikte amtsbekannt. Der 14-Jährige, der damals angeschossen wurde, musste operiert werden. In dem Fall ermittelt die Kärntner Polizei. Wie die „Krone“ vor wenigen Tagen erfragte, gibt es noch keine neuen Erkenntnisse dazu, ob die Schussabgabe auf die Jugendlichen gerechtfertigt war.