Spritztouren mit gestohlenen Autos: Kinder ertappt

Mitten in der Nacht, gegen 2 Uhr, hatte eine Zeugin beobachtet, wie sich drei Unbekannte bei einer Werkstatt in Kufstein bei abgestellten Autos herumtrieben. Anschließend hätten sie mit den Pkw in Richtung Eibergbundesstraße die Flucht ergriffen. Nachdem bei der Polizei Alarm geschlagen worden war, wurde sofort eine groß angelegte Fahndung in die Wege geleitet.