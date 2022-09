Schlangen an den Tankstellen und Hamsterkäufe

Morgen Samstag, am 1. Oktober, tritt in Österreich - und damit auch in Oberösterreich - die CO2-Bepreisung in Kraft. Damit wird der Liter Treibstoff um rund acht Cent teurer. Die Aussicht darauf führt seit Tagen zu langen Schlangen vor den Zapfsäulen im gesamten Bundesland. Die „Krone“ hörte sich um und erfuhr: Die meisten Autofahrer haben kein Verständnis für die neue Steuer!