Das „Rote Telefon“ klingelt jetzt wieder häufiger

„Weltfrieden hing am seidenen Faden“

Während der Kubakrise hatte es Stunden gedauert, bis die Mitteilungen überbracht und übersetzt werden konnten. So ging ein Brief vom 26. Oktober 1962, in dem die Sowjetunion eine politische Lösung andeutete, bei der US-Botschaft in Moskau um 9.42 Uhr Washingtoner Zeit ein. Als das Schreiben endlich übersetzt und verschlüsselt das US-Außenministerium erreichte, war es bereits nach 21.00 Uhr. „Der Weltfrieden hing am seidenen Faden, aber es dauerte fast zwölf Stunden, um eine Botschaft von einer Supermacht zur anderen zu überbringen“, schrieb US-Autor Michael Dobbs in seinem Buch „One Minute to Midnight“.