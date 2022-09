Steirische Genossenschaft kauft altes Hallenbad

Vier Stunden tagte am Mittwoch der Aufsichtsrat der Klagenfurter Stadtwerke. Wichtige Zukunftsschritte wurden fixiert: Das 50 Jahre alte Hallenbad in der Gasometergasse, das wegen baulicher Probleme im Statikbereich geschlossen werden musste, wird um neun Millionen Euro an die steirische Wohnbaugenossenschaft BWSG verkauft. „Auch mehrere regionale Interessenten haben ein Angebot abgegeben, das Offert der Steirer war aber am höchsten“, heißt es.