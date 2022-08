„Unter 5 Millionen geben wir Hallenbad nicht her“

Neues Konzept im Bahnhofsviertel

Die Investition dürfte sich für den Käufer jedenfalls lohnen, weil die Grundstücke in der Nähe des Hauptbahnhofs mit der Eröffnung der Koralmbahn 2025 teurer werden. Eine Auflage gibt es allerdings. „Das Bahnhofsviertel wird neu konzipiert. Architektenwettbewerbe laufen noch. Der neue Eigentümer muss sich mit der Stadt abstimmen. Was immer dort errichtet wird, muss ins Konzept passen“, so Smole.