Wien: Lockdown für die Medikamentenversorgung

Abhängigkeit von China und Indien ein Problem

Das Problem: Die Abhängigkeit von Billiglohnländern. Ein Experte bringt es auf den Punkt: „Wenn jemand in China dreimal hustet, wird sofort eine gesamte Millionenmetropole hermetisch abgeriegelt. Wenn in der Provinz eben eine Fabrik steht, die ein beliebtes Medikament oder einen wichtigen Bestandteil herstellt, dann werden Arzneien schnell zur Mangelware." Auch bei der Apothekerkammer bestätigt man das. "Aus Kostengründen wird der Großteil der Arzneimittelwirkstoffe zunehmend in China und Indien hergestellt.