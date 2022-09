Rad-Ass sagt Sorry, aber „Mädchen nicht geschubst“

Rad-Star Mathieu van der Poel hat sich nach seiner Rückkehr nach Europa zu dem Hotel-Skandal während der WM in Australien geäußert. „Ich gebe zu, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ich wollte niemals jemandem wehtun“, sagte der Niederländer am Dienstag gegenüber „Het Laatse Nieuws“ am Flughafen Brüssel. Van der Poel hatte in der Nacht vor dem WM-Rennen am Sonntag einen Streit mit zwei Mädchen, die durch wiederholtes Klopfen an seine Tür seine Nachtruhe gestört hatten.