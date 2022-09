Diese Desserts sind ohne Zucker und schmecken!

Salz-Karamell-Brownies (Zuckerfrei, glutenfrei und vegan)

Zutaten Boden: 100g geriebene Walnüsse, 100g geriebene Haselnüsse, 270g Datteln, 1-2 EL Erdnussmus, 20g Kakaopulver ungesüßt, 2 Prisen Salz.

Zutaten Karamell: 230g Datteln, 50g Ahornsirup, 30g Erdnussmus, 100g Kokos-Mus, 1-2 TL Kokosöl, 2-3 Prisen Salz.

Glasur: 150g Zuckerfreie / vegane Zartbitterkuvertüre, 1 TL Kokosöl, gesalzene Erdnüsse

Zubereitung: Für den Boden das Backrohr auf 160°C Umluft vorheizen. Alle Zutaten zusammen in einem elektrischen Zerkleinerer vermixen, bis eine klebrige Masse entsteht. Diese in ein Brownie-Blech drücken, am besten mit feuchten Händen. Im Ofen 10-15 Min. backen. Für das Karamell ebenfalls alle Zutaten in einem Zerkleinerer vermixen, bis eine einheitliche Masse entsteht. Diese mit Salz und Ahornsirup abschmecken, evtl. auch eine Prise Zimt hinzufügen. Das Karamell mit einer Palette auf den abgekühlten Boden gleichmäßig aufstreichen. Kaltstellen. Währenddessen die Glasur zubereiten: Dafür die Kuvertüre mit dem Kokosöl schmelzen und glattrühren. Dann auf die Karamellschichte streichen. Am Schluss mit gesalzenen Erdnüssen verzieren. Der Brownie kann im Kühlschrank etwas durchziehen und schmeckt am nächsten Tag noch besser!