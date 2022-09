56 neue E-Busse für das „subere Ländle“

Vor rund zwei Jahren war Bundesministerin Leonore Gewessler (Grüne) schon einmal zu Gast in Vorarlberg, um die Inbetriebnahme von E-Bussen in der Öffi-Flotte bekannt zu geben. Damals handelte es sich um die ersten vier Überland-E-Busse Österreichs. Nun geht es um 56 neue E-Busse. Sie sollen in den kommenden drei Jahren angeliefert werden und über die Landstraßen surren.