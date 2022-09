Hohe Geldstrafe für NS-Wiederbetätigung

„Dummheit“, wie er selbst zugibt, brachte einen bis dato unbescholtenen Burgenländer jetzt auf die Anklagebank des Landesgerichts Eisenstadt. Obwohl selbst die Staatsanwältin wörtlich zugestand, dass hier mit Sicherheit „kein Wahnsinnsverbrecher“ sitzt, blieb dem 48-Jährigen der Prozess nicht erspart. Denn sein fragwürdiges Verständnis von „Humor“, aufgrund dessen er widerliche Nazi-Bilder per WhatsApp an mehrere Empfänger verschickte, wäre zwar in manch anderem Land straffrei geblieben, in Österreich fallen solche Geschmacklosigkeiten jedoch unter das NS-Verbotsgesetz. Das aber ist vielen Menschen offenbar überhaupt nicht bewusst.