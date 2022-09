Arnold Schwarzenegger: Familienausflug zur Wiesn

„Ihr braucht Zeit, zu denken“

Am Sonntag war Schwarzenegger zudem zu Gast bei der Gründermesse „Bits & Pretzels“ in München. Dort riet der 75-Jährige Nachwuchsunternehmern, weniger Zeit an Smartphone und Tablet zu verbringen. „Als ich in Österreich aufgewachsen bin, gab‘s kein Internet. Da gab‘s kein iPhone, kein iPad, kein Computer, kein gar nichts. Also hatte ich Zeit, zu denken.“