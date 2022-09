Team Welt holt im 5. Anlauf erstmals den Laver Cup

Somit gab es für Roger Federer am Ende kein Happy End. Der Schweizer hatte am Freitag im Doppel an der Seite von Rafael Nadal nach 24 Profijahren seine letzte Partie bestritten und hängt nun den Schläger an den Nagel. Das ganze Event stand im Zeichen des Abschieds des 20-fachen Grand-Slam-Champions. „Natürlich bin ich enttäuscht. Ich mag es nicht, zu verlieren - das macht keinen Spaß“, sagte Federer. Trotzdem habe er die letzten Tage sehr genossen. Tiafoe wollte sich deshalb bei Federer nicht entschuldigen. „Absolut nicht. Er hat viel Grund, sich zu entschuldigen, nachdem er in den letzten 24 Jahren jeden auf der Tour geschlagen hat“, sagte der US-Amerikaner lächelnd.