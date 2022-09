Erste Landes-Wahl nach Kurz: Nicht nur ÖVP zittert

Diese Kohlen glühen längst, seit Umfragen den Schwarzen desaströse Ergebnisse bis unter 30 Prozent der Stimmen vorhersagen. In der Kommunikation versuchten Mattle und seine schwer angeschlagene Partei, „Hoffnung“ auf ein Ergebnis bis 34 Prozent zu machen. Das, so wird suggeriert, sei dann ein relativer Erfolg für die ÖVP. Faktum bleibt: Ein zweistelliges Minus in Tirol schlägt Wellen bis Wien.