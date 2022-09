„Fleißiger“ Reifendieb werkte in Autohäusern

Die Tatorte im Detail

26.02. - 27.02.2022: Einbruchsdiebstahl in Linz

03.03. - 04.03.2022: Einbruchsdiebstahl in Rohrbach, Bezirk Rohrbach

11.03. - 14.03.2022: 2 Einbruchsdiebstähle und 1 versuchter Einbruchsdiebstahl in Linz

18.03. - 19.03.2022: 1 versuchter Wohnhaus-Einbruchsdiebstahl in St. Pölten

18.03. - 19.03.2022: 1 schwerer Diebstahl und 1 Urkundenunterdrückung in St. Pölten

25.03. - 26.03.2022: 1 Einbruchsdiebstahl und 1 versuchter Einbruchsdiebstahl in Linz

04.04. - 05.04.2022: 1 Einbruchsdiebstahl in Laa, Bezirk Graz-Umgebung

16.04.2022: 1 Einbruchsdiebstahl in Linz

28.04.2022: 1 Fälschung besonders geschützter Urkunden in St. Pölten

29.04.2022: 1 Einbruchsdiebstahl in Rohrbach, Bezirk Rohrbach