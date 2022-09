Yachtclub-Rechtsstreit geht in die Verlängerung

Der Rechtsstreit um das Seebad-Areal in Breitenbrunn, auf dem auch der Yachtclub seinen Sitz hatte, geht bereits seit Jahren. Zu der Auseinandersetzung kam es, weil die Esterhazy Stiftung als Grundeigentümerin das Areal modernisieren will und die Segler in Folge das Gelände verlassen sollten. Der Yachtclub zog dagegen vor Gericht, musste aber letztlich das Gelände räumen.