19. Lange Nacht der Bewerbung am 18. Oktober

Tipps von der Expertin

Mit dem Handbuch „How To Pitch“ und dem Video-Vortrag „Anders bewerben“, können sich die Bewerber auf ihren Pitch vorbereiten. Am 18.10. sorgt dann ein Coaching Team für den letzten Feinschliff, damit jeder gut gerüstet in die Bewerbungsgespräche startet und Doria Pfob hat vorab auch noch einen Tipp parat:



„Wer nicht nur einen Job, sondern seinen absoluten Wunschjob will, der sollte nichts dem Zufall überlassen. Der Lebenslauf ist die Eintrittskarte zu jedem Bewerbungsgespräch. Die wichtigsten Kompetenzen, Ausbildungen oder Erfahrungen für den angestrebten Job sollen darin klar hervorgehen. Zudem rege ich die BewerberInnen gerne dazu an, darüber nachzudenken, wie sie sich im neuen Unternehmen einbringen möchten und ihre Begeisterung für ein Unternehmen unmissverständlich auszudrücken, um so den potenziellen ArbeitgeberInnen ihren Arbeitseifer gleich zu verdeutlichen.“