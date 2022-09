Räuber verletzt zwei Opfer in Wien mit Messer

Ein Unbekannter soll Donnerstagabend am Keplerplatz in Wien-Favoriten nacheinander zwei junge Männer mit einem Messer verletzt haben. Ein 18-Jähriger trug Schnitte im Gesicht davon. Ein 23-Jähriger, dem kurz zuvor das Handy geraubt worden war, habe ebenfalls Schnittwunden erlitten, sagte Polizeisprecher Philipp Haßlinger. Die Berufsrettung brachte beide Raubopfer in Krankenhäuser.