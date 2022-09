Straßenbahn-Fahrgast soll zum Paketboten werden

„Das Interesse an klimafreundlicher Paketzustellung ist groß - jetzt gilt es auszuloten, was möglich ist“, sagt Alexandra Reinagl von den Wiener Linien. Im Projekt steckt viel Know-how aus Oberösterreich. Neben Monika Neunteufel von GRT Spedition & Logistik in Wels sind noch die Malerei Großbötzl aus Ried im Innkreis und Matthias Steinbauer und Franz Spindler vom Schließfachsystem-Experten Variocube aus Linz an Bord.