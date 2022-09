Knapp eine Million Menschen vom Hungertod bedroht

Fast eine Million Menschen sind nach Angaben der Vereinten Nationen (UN) vom Hungertod bedroht oder könnten dies bald sein, wenn nicht rasch Hilfe geleistet wird. In Afghanistan, Äthiopien, im Süd-Sudan, in Somalia und im Jemen sei die Lage besonders ernst, warnten UN-Behörden am Mittwoch. Die akute Ernährungsunsicherheit nimmt rapide zu und breitet sich auf der ganzen Welt aus.