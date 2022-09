Corona: Fallzahlen und Spitalsauslastung steigen

Der leichte Anstieg an gemeldeten Corona-Infektionen in Österreich in den vergangenen zwei Wochen hat bereits zu einem geringen Plus bei der Spitalsauslastung geführt. Dieser Trend in den Krankenhäusern dürfte sich laut der Covid-Prognose von Mittwoch fortsetzen. In zwei Wochen erwarten die Modellrechner wieder mehr als 1000 Infizierte auf Normalstationen. Worauf der Anstieg bei den Neuinfektionen zurückzuführen ist, ist jedoch noch nicht ganz klar.