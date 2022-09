Nächtliche Rettung von zwei deutschen Wanderinnen

Für die Bergung der zweiten Deutschen sorgte dann der Trupp der Bergrettung Villach, der schon im Anmarsch war. „Der RK-1 konnte sie im Steilgelände nicht mehr ausmachen und musste wegen Dunkelheit wieder abrücken“, so Einsatzleiter Bernd Winkler von der Bergrettung Villach. „Wir konnten die Wanderin aber rasch erreichen und sie nach einem medizinischen Check gesichert ins Tal begleiten.“ Zum Glück wurden die beiden Deutschen so rasch gefunden. „Die mittlerweile kalten Nächte in den Bergen sind ein Gefahrenmoment“, erklärt WInkler weiter. „Beide Patientinnen zeigten schon Anzeichen einer Unterkühlung.“