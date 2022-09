Pavard: „Ich würde auf dem Platz für ihn sterben“

Mon dieu, oh mein Gott - was ist vor dem morgigen Duell gegen Österreich nur bei den Franzosen los? Der Weltmeister liefert ungewollte Schlagzeilen am laufenden Band. Angefangen bei Frankreichs Verbands-Boss Noël Le Graët, jetzt wird der 80-Jährige vom Sportministerium ins Visier genommen. Er soll Mitarbeiterinnen Nachrichten mit sexuellen Anspielungen geschickt haben.