McDonald‘s verkauft wieder Hamburger in Kiew

Filialen werden wieder aufgesperrt

McDonald‘s kündigte die „volle Wiedereröffnung“ von drei Filialen in Kiew im Oktober an - inklusive McDrive und Expressbestellung durchs Fenster. Geplant seien zudem die Wiedereröffnung von sieben weiteren Filialen in Kiew und „zusätzliche Restaurants in der Hauptstadt und in anderen Städten im Westen des Landes“.