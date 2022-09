„Brenner und Nauders sind zeitweise unbesetzt“

Die Tiroler Freiheitlichen üben nicht nur - wie gewohnt - Kritik am Umgang der Polizei und des Militärkommandos Tirol mit den Flüchtlingen - die „Krone“ berichtete, sondern sie liefern auch neue Details zum Kontrolleinsatz in Innsbruck. Zudem meldet sich die Volkspartei zu Wort, die sich für engmaschige Kontrollen in Tirol ausspricht.