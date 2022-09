Sorghumhirse: Der neue Star unter den Getreiden

Aufgrund seiner Fähigkeit, das Wachstum nach einer Dürreperiode wiederaufzunehmen, hat Sorghum eine hohe Ertragssicherheit. Dies ist auch ein großer Unterschied zu anderen Kulturpflanzen, die in Dürrephasen irreversible Schäden nehmen. Vor allem am Rande von Wäldern siedelt sie sich sehr gerne an. Aber Achtung: die Sorghumhirse ist kälteempfindlich. Weniger als 4 Grad verträgt sie sehr schlecht.