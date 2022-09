Meloni beschwert sich über „linke Provokation“

EU-Ausgrenzung bei Meloni-Sieg?

Sollte Meloni die Parlamentswahlen in Italien gewinnen, könnte das eine Ausgrenzung aus der EU bringen, fürchtet der ehemalige EU-Kommissionspräsident Romano Prodi. Meloni hatte in den vergangenen Tagen wiederholt den rechtsnationalen ungarischen Regierungschef Viktor Orban verteidigt. „Orban verstößt gegen die Grundpfeiler der europäischen Regeln, die von allen Ländern unterzeichnet wurden, wie Pressefreiheit, den Umgang mit Minderheiten und Justiz. Dass Meloni die Gefahr eines in Europa marginalisierten Italien nicht sieht, ist besorgniserregend“, sagte Prodi in einem Interview mit der Zeitung „La Repubblica“.