Außer Kontrolle - Ärger und Frust bei Neusiedl!

Der Unparteiische Demir stand im Mittelpunkt, lieferte einen äußerst fragwürdigen Auftritt ab. Und zog sich ab der 50. Minute - von da an geriet das Geschehen völlig außer Kontrolle - den Unmut aller Beteiligten zu. „Sie machen, was sie wollen. Aber irgendwann reicht es, wir haben die Schnauze voll“, wettert Gabriel. Und sieht die Vereine im Nachteil. „Alle Klubs kämpfen, wir verbringen viel Zeit am Platz. Und dann werden uns Punkte gestohlen!“ Die Krönung des Kuriositäten-Kabinetts: Demir ließ neun Minuten nachspielen, Brucks Paukner erzielte mit der letzten Aktion den Ausgleich. „Dem aber ein klares Foul an unserem Keeper Misutka voran ging.“ Dieser musste mit der Rettung ins Spital gebracht werden - das Tor zählte aber dennoch. „Der Elfmeter war eine Gemeinheit und auch das 2:2 von Matus Paukner war nicht regulär“, konnte auch Brucks Trainer Mario Santner nur den Kopf über den Schiedsrichter schütteln. Santner selbst wurde, wie auch das Neusiedler Trainergespann Rapp/Pammer, mit Rot ausgeschlossen. „Natürlich habe ich mich über den Elfmeterpfiff in der 94. Minute geärgert und beschwert. Es war ja gar keiner - einfach lächerlich die ganze Sache. Aber der Ausschlussgrund war noch schlimmer. Wegen verlassen der Coachingzone die rote Karte zu bekommen, ist einfach nicht zu akzeptieren“, so Santner weiter. Somit nahm das Rot-Feuerwerk in der Nachspielzeit seinen Lauf.



Umdenken?

Neusiedl drohen Strafen. Einmal mehr scheint ein rot-goldener Ostligist zum „Handkuss“ zu kommen - nach Siegendorf wird wohl auch der NSC zur Kasse gebeten. Die zunehmenden Beschwerden regen vielleicht zum Umdenken bei den Verbänden an. Denn Fehlpfiffe und Selbstdarstellung sind zwei Paar Schuhe. Allerdings haben die Herren mit der Pfeife immer noch eine unglaubliche Macht im Spiel...