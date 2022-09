F1-Überraschungsman bestätigt Treffen mit Red Bull

Das wäre der „logische“ Schritt

Ein Deal mit Williams, also mit dem Team, mit dem er schon länger Gespräche führt, wäre für ihn ein „logischer Schritt“. „Mit Alpine stehe ich seit Juli in Kontakt, und ich werde nächste Woche in Budapest für sie testen. Ich werde am Montag dorthin fliegen. Und wie gestern in den Medien zu lesen war, bin ich nach Österreich gereist, um Helmut Marko zu treffen“, schildert er ganz offen. „Das sind die Fakten.“ Man müsse „abwarten, wie sich die Situation in den nächsten Tagen und Wochen entwickelt. Wie ich schon sagte, liegt es nicht ganz in meiner Hand.“