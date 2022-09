305 „Bleifüße“ müssen für Tempo kräftig blechen

116 Fahrzeuge kontrolliert, bei fünf war Gefahr in Verzug

Von den eingesetzten Streifen wurden insgesamt 116 Fahrzeuge kontrolliert, davon 20 einer sofortigen technischen Überprüfung unterzogen. An fünf Fahrzeugen wurden Mängel mit Gefahr im Verzug (Technik und Lärm) festgestellt, bei diesen Fahrzeugen wurden die Kennzeichen an Ort und Stelle abgenommen. Insgesamt wurden 93 Anzeigen wegen technischen Mängeln erstattet. Bei 4860 Fahrzeugen wurde die Geschwindigkeit gemessen, 305 Lenker werden wegen Überschreitung der zulässigen Fahrgeschwindigkeit angezeigt. Insgesamt wurden Strafbescheide in fünfstelliger Euro-Höhe ausgestellt.